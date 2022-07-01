Son dakika haberleri: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

01.07.2022 21:32
Son dakika haberleri: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Mücahitler Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sola dönen otomobile başka otomobilin çarpma anı ve devamında aracın yan yatması, İncilipınar Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki ışıkta duran tırın geri geri giderek otomobile çarpması da kayda girdi.

Müdürlük, görüntünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında "Değerli sürücüler, trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın." uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup içeri alınmayınca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 yaralı Son dakika haberleri: Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup içeri alınmayınca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 yaralı Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:37:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement