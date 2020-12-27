Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçerildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen O.P. suç üstü yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada 317 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirdi.

Gözaltına alınan O. A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer 2 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı.