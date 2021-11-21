Üye Girişi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

21.11.2021 10:36
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklanırken iki kişi ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklanırken iki kişi ise serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekipleri Oğuzeli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Bulduk Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 21 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan bir'i tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
10:34 Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
10:32 Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor
10:29 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak
10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
09:13 Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi
09:11 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
09:07 45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor Doğal kolajen deposu besinler! Düzenli yediğinizde fark hemen cilde yansıyor         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 10:39:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement