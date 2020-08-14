Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 08:15

Kaynak: AA

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