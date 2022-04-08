Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

08.04.2022 11:32
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Operasyonda 20 ikamete eş zamanlı baskın düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda ise 100 adet captagon hap, 35 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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