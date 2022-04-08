Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

08.04.2022 12:18
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 farklı mahallede operasyon düzenledi. 163 polisin katıldığı eş zamanlı operasyona, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, bazı adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Arama yapılan adreslerde, 100 uyuşturucu hap, 36 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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