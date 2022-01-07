Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda durumundan şüphelendikleri M.R.S'yi durdurdu.

Ekiplerce yapılan üst aramasında 100 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M.R.S'nin uyuşturucu maddeyi aldığını beyan ettiği adreste yapılan aramada ise 440 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.