Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 6 zanlının üst aramasında, 3 tüfek ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika