Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 6 zanlının üst aramasında, 3 tüfek ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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