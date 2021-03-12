Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 116 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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