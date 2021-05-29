Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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