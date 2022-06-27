Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

27.06.2022 12:21
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarada 175 kök kenevir, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı - Son Dakika
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