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Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı

09.12.2021 14:58
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını alenen özendirecek ve ulaşımını kolaylaştıracak nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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