Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucuyu özendiren paylaşım yapanlara operasyon: 5 gözaltı
09.12.2021 14:58
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımını alenen özendirecek ve ulaşımını kolaylaştıracak nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
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