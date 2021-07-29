Son dakika haberleri... Gaziantep'te yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fırat Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.
Yangın nedeniyle balkona çıkan 2'si çocuk 5'kişiye çevredekiler yardımda başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, apartmanın birinci katındaki balkona yangın merdiveni uzatarak aileyi tahliye etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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