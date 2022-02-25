GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI

25.02.2022 13:47

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan suç örgütünü takibe aldı. Savcılık talimatının ardından ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 diz üstü bilgisayar ve yasa dışı bahisle ilgili kişilere ait bilgilerin bulunduğu 8 ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU: 24 GÖZALTI - Son Dakika
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