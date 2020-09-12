Son dakika haberleri... Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı - Son Dakika

Adreslerdeki aramada, 14 hard disk, dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupan yazıcısı, 8 kupon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yasa dışı bahis oynatan mekanlara yönelik, 105 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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