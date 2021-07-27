Son dakika haberleri... Gaziantep'teki depo yangına kaza yapan kamyon neden oldu - Son Dakika

Gaziantep'teki yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangına kaza yapan kamyonun neden olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te öğlen saatlerinde meydana gelen ve yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıkmış, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilmişti. Yaklaşık 4 saattir kontrol altına alınamayan yangına ise elektirik direğine çarpan bir kamyonunun neden olduğu belirtildi. Kopan tellerin yerdeki otları tutuşturduğu ve alevlerin depoya sıçradığı öğrenildi.

Bölgede bulunan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürürken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtfaiye Daire Başkanı Cafer yılmaz ile birlikte yanan deponun bulunduğu bölgeye geldi. Fatma Şahin, yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Şahin, tüm imkanların seferber edilerek yangına müdahale edildiğini kaydetti. - GAZİANTEP