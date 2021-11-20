Son dakika haberleri: Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Diğer 2 zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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