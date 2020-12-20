Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
20.12.2020 13:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİGaziantep'te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangının ardından tahliye edilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamo Aslan (72) sabaha karşı yaşamını yitirdi.
CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİ
Gaziantep'te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangının ardından tahliye edilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamo Aslan (72) sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Yangında hayatını kaybeden 11'inci kişi olan Hamo Aslan'ın memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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