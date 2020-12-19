Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Abdi Hamzaoğlu'nun (68) cenazesi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden Siirtli Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hamzaoğlu'nun cenazesi Şeyh Muhammed El Hazin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SİİRT