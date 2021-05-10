Son dakika haberleri: Gaziantep'teki örtü yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangın söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangın söndürüldü. Amanos Dağları eteğinde yer alan Yağızlar Mahallesi'ne yakın noktada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

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