Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

01.04.2022 10:02

Gaziantep'te bir lokantada meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

Gaziantep'te bir lokantada meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği olay sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. O anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Patlama sırasında iş yeri hasar gören Ahmet Hekimoğlu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktık ki karşıdaki iş yerinde patlama yaşanmış. Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

"EVİMİN ÜÇ KATI DA CİDDİ HASAR ALDI"

Abdurrahman Özaslan isimli vatandaş da patlama nedeniyle evinin ciddi hasar gördüğünü ifade ederek, "Sabah saat 04.00 civarında kiracım aradı ve patlama yaşandığını söyledi. Evimin üç katı da ciddi hasar almış. Karşıdaki iş yerindeki sanayi tüpü patlamış ve art arda iki patlama olduğu söyleniyor. Biz de mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLAYI UCUZ ATLATTIK, ÇOCUKLARIN UYUDUĞU ODA HARABE HALDE"

Hüseyin Kurt isimli patlama sırasında evde uyuduklarını ve olayı ucuz atlattıklarını vurgulayarak, "Gece evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir patlama oldu. Patlamayla birlikte elektrikler gitti ve çocuklarım bağırmaya başladı. Olayı ucuz atlattık, çocukların uyuduğu oda harabe halde. Çocuklarımda ufak yaralanmalar vardı. Çok büyük bir patlamaydı. Evimiz de ciddi hasar aldı" diye konuştu.

Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı-İHA)

Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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