Ünlü tatlıcı fıstık satışı sebebiyle aralarında husumet olan kişilerce öldürüldü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Ünlü tatlıcı fıstık satışı sebebiyle aralarında husumet olan kişilerce öldürüldü! O anlar kameralara böyle yansıdı

23.10.2022 19:46

Gaziantep'te ünlü tatlıcı Orhan Sertkaya, husumetli olduğu bir kişi ile aralarında başlayan tartışma sonucu sokak ortasında öldürüldü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Diğer taraftan tutuklanan 3 şüpheli, polisteki ifadelerinde fıstık satışı sebebiyle aralarında alacak olduğunu, bu nedenle husumet oluştuğunu belirtti.

Gaziantep'te 21 Ekim'de akşam saatlerinde Karagöz Caddesi'nde katmer tatlısı dükkanı işleten Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile Mehmet Kiraz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada toptan fıstık satışı yapan Mehmet Kiraz, üzerindeki tabanca ile Orhan Sertkaya'ya 2 el ateş etti, ardından kaçmaya çalışan oğlunu bacağından vurdu. Orhan Sertkaya hayatını kaybetti, oğlu yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Mehmet Kiraz ile olay yeri yakınında otomobil ile kendisini bekleyen babası Halil ve kardeşi Nuri Kiraz, polis ekiplerince yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinde fıstık satışı nedeniyle aralarında alacak olduğunu, bu nedenle husumet oluştuğunu belirten şüpheliler, hakaret sonucu cinayetin işlendiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Kiraz'ın iş yerinin önünde duran Orhan Sertkaya ile oğlunun yanına geldiği ve tartıştıkları yer aldı. Görüntülerin devamında, tabancasını çıkaran Kiraz'ın önce Orhan Sertkaya'ya, ardından kaçmaya çalışan Ali Sertkaya'ya ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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Mehmet Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü tatlıcı fıstık satışı sebebiyle aralarında husumet olan kişilerce öldürüldü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü tatlıcı fıstık satışı sebebiyle aralarında husumet olan kişilerce öldürüldü! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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