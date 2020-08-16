Son dakika haberleri... Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceki gün kent merkezinde sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan gözaltına alınan A.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:31

Kaynak: AA

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