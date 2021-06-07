Üye Girişi
Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

07.06.2021 17:57

Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı Kavşağa hızlı girdi, üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ezdi Görüntülerdeki kural tanımazlık faciaya yol açıyordu Emniyet Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait...

Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Kavşağa hızlı girdi, üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ezdi

Görüntülerdeki kural tanımazlık faciaya yol açıyordu

GAZİANTEP - Emniyet Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait MOBESE kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde Gaziantep'te meydana gelen iki kaza yer alırken, bir kazada kavşaktan hızlı dönüş yapan bir aracın savrularak üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ve başka bir çarpma anları dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mayıs ayında Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait MOBESE kayıtlarını yayınladı. Pek çok şehirden kaza görüntülerinin yer aldığı kayıtlarda Gaziantep'te meydana gelen iki kaza görüntüsü de dikkat çekti.

Kavşağa hızlı girdi, üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarptı

Görüntülerin ilkinde, ara yoldan çıkarak ana caddeye hızlı giriş yapan bir aracın önce savrularak önündeki halk otobüsü ve işçi servisini pas geçmesi, sonra da kontrolünü kaybederek üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet ile başka bir araca hızla çarpması dikkat çekti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet arabanın altına girerken, üzerindeki iki kişi de yaralandı. O esnada yakınlarda olan başka bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Virajı hızlı aldı, ışıkta bekleyen araca çarptı

Gaziantep'teki MOBESE kameralarına yansıyan ikinci görüntüde ise virajı hızlı aldıktan sonra ışıklarda bekleyen başka bir araca çarpma anları yer aldı. Meydana gelen ikinci kazada her hangi bir yaralanma olayı olmazken, araçların ikisinde de maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep, MOBESE, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes 21:09 Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı         
18:13
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement