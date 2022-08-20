Son dakika haberi! Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti

Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti

Gaziantep'te kaza: 15 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.