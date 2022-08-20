Son dakika haberi! Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti

20.08.2022 12:52

Son dakika haberleri: Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti Gaziantep'te kaza: 15 ölü Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti

Gaziantep'te kaza: 15 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

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Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler TGK'den başsağlığı TGK'den başsağlığı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kazayı görüp, yaralılara yardıma giden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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