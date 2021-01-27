Son dakika haberleri... Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep'ten kısa kısa

27.01.2021 15:37
Son dakika haberleri... Gaziantep'ten kısa kısa, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020 yılında şehrin muhtelif bölgelerinde meydana gelen yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında toplamda 8 bin 498 olaya müdahale etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020 yılında şehrin muhtelif bölgelerinde meydana gelen yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında toplamda 8 bin 498 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerce 1287 vatandaşın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplamda 8 bin 498 olaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirde huzur ve güven tesis etmek, mutlak koruyucu ve önleyici faaliyetlerle insan yaşamını korumak amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geride bırakılan yılda toplamda 8 bin 498 olaya müdahale etti. Bu olayların 6 bin 804'ü yangın olurken, bin 694'ü ise kurtarma çalışması olarak gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın esnasında 252, kurtarmada ise bin 35 kişi olmak üzere bin 287 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Öte yandan ekiplerce 2020 yılında toplam 2 bin 992 konut ve çeşitli sektörel yapıların yangın güvenliği açısından uygun olup olmadığı incelendi. Bu incelemelerden bin 466'sı ticaret amaçlı binalar, 488'i toplanma amaçlı binalar, 424'ü ise endüstriyel yapılar olarak kayıtlara geçti."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasından GSO'ya ziyaret

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Mete Obuz ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ünverdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler ve kurumlarla iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

Fiyat üzerinden yapılan rekabetin üreticiye zarar verdiğine dikkat çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Sektörlerimizi dünya ile rekabet edebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de maliyetleri en aza indirmek ve verimliliği artırmak zorundayız. Üretimlerimizde yeni teknolojilerle katma değeri arttırabiliriz. Bunları da model fabrika ile başaracağız. Bu perspektiften baktığımızda bizler bölge olarak kalkınacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile de merkezimizde iş birliği içerisinde sanayimizin gücünü ve katma değerini arttıracak çalışmalar yürütebiliriz."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan da sanayide klasik üretim anlayışından günün koşullarına uygun üretim modellerine geçilmesi gerektiğini belirterek, "Dönüşümü sağlayamazsak sanayimiz gelişip büyüyemez. Bilgi ve teknoloji hızla gelişirken dünya artık başka bir yere gidiyor. Bu süreçte ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerimiz de eğitimli geliyor. Geleceğin yöneticileri olarak aldıkları eğitim ve donanımla bu dönüşümü başaracaklarına da yürekten inanıyorum. Gaziantep Model Fabrika da sanayimizin geleceğe hazırlanması ve günün koşullarına uygun üretim süreçlerinde rol model olması açısından önemli bir işlevi yerine getirecek. Böylesi bir merkezin kurulmasında başta Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere, ilgili kurumlara ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GAÜN ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kurum arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımak amacıyla imzalanan protokol, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında her iki üniversite, özel işbirliği alanlarında ortak çalışma ve projeler gerçekleştirecek. GAÜN, özellikle Avrupa Birliği ve uluslararası hibe fonlarınca desteklenen proje sayısında yaşanan yükselişle birlikte yeni dönemde ADYÜ ile ortak hareket edecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğretim üyelerinin bilgi ve birikimlerini proje bazında yükseltmek, çağın gerektirdiği deneyimleri kişi ve toplum düzeyinde daha üst seviyelere çıkarmak için üniversite bünyesinde proje takip komisyonları kuracaklarını bildirdi.

Kurulacak komisyonla sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanında kurum ve kuruluşların çağrıya çıktığı proje türlerinin takip edileceğini belirten Özaydın, "Öğretim üyelerimizi hem bu duyurulardan haberdar edeceğiz, hem de proje yazım konusunda gerekli destekleri vereceğiz. Böylece proje birimlerimiz daha da belirgin hale gelecektir. Çevre illerdeki üniversitelerle ortak projeler yapıp bölgeye ivme kazandırmak istiyoruz. Birlikte çalışmaktan güç doğar." ifadelerini kullandı.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise GAÜN'ün yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencisi olan büyük bir üniversite olduğunu vurgulayarak, kendilerinin de son bir yılda yabancı uyruklu öğrenci sayısını yükselttiklerini kaydetti.

GAÜN ile uluslararası projelerde, akademik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda ortaklık yapmak istediklerini ifade eden Turgut, "Gaziantep Üniversitesi köklü bir üniversite, deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu protokolün çerçevesini genişletip güneydeki bütün üniversiteleri içerisine alacak şekilde genişletelim. Ülkemizin kaynaklarını daha sağlıklı ve daha etkin kullanmak adına birçok önemli işe imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika


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