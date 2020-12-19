Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: '(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.' - Son Dakika

Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık

Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü