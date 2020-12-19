Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."
19.12.2020 11:49
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."
Gaziantep, Yangın, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: '(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.' - Son Dakika
Son Dakika Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar