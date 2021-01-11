Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 392 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 17, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı.

Tedbirler kapsamında denetlenen 308 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uygulandı.

Ekipler 268 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.