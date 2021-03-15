(Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın birinci katında gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında dairede olan bir kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu görüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta saat 18.30 sıralarında 3 katlı binanın birinci katında doğalgaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale için geldiklerinde patlama sırasında dairenin içinde olan Harun Peker isimli gencin yaralandığını gördü. Yaralı genç, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Harun Peker'in vücudunda yanıklar olduğu bildirildi. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı emniyet şeridiyle kapatarak önlemler aldı. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı daireye girerek kontrollerde bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen yaralı gencin annesi ağlayarak eve girmek istedi. Fenalaşan anne komşusunun evine götürüldü.

PATLAMA SEBEBİYLE SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜMeydana gelen patlamanın şiddetiyle dairenin tüm duvarları etrafa saçıldı. Binanın bulunduğu noktadaki sokaklara taş parçalarının fırladığı görüldü. Sokakta park halinde duran 4 otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından olay yerine iş makineleri getirildi. Sokaklara saçılan duvar ve taş parçaları hafriyat kamyonuna yüklendi. Çalışma sebebiyle bir süreliğine tüm mahallenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

"UÇAK DÜŞTÜ SANDIK"Patlamanın şiddetini hisseden Fatma Guran, "Evde oturuyorduk bir ses duyduk, sandık uçak düştü. Biz pencereyi açtığımızda tüm camlar havadan aşağıya düşüyordu. Evde otururken binamız sallandı. Yaralanan kişi komşumuz. Yaralının isminin bilmiyorum ama aynı memleketliyiz" diye konuştu.



- İstanbul