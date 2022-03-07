Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da hurdacıların ihmali yangına sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da hurdacıların ihmali yangına sebep oldu

07.03.2022 17:15
Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da hurdacıların ihmali yangına sebep oldu

Son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da metruk binada bulunan işyerinde hurdacıların oksijen tüpü ile demir korkulukları kestiği esnada çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da metruk binada bulunan işyerinde hurdacıların oksijen tüpü ile demir korkulukları kestiği esnada çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1113 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk binanın girişinde bulunan işyerinin kepenkleri hurdacılar tarafından oksijen tüpü ile korkulukları kestiği esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın 2 bina arasında bulunan ahşap binaya sıçradı. Hurdacıların çalışma yaptığı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"Yangını çıkaran hurdacılar olay yerinden kaçtı" iddiası

Hurdacılar tarafından oksijen tüpü ile yapılan çalışma sonrası çevredeki vatandaşlar çıkan yangın sonrası hurdacıların kaçtığını iddia etti. Yangın yan tarafta bulunan bir iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının sıçradığı bina sakini Ayhan Ayvacı, "Adamlar burayı müteahhitte vermişler. Hurdacı çağırmışlar. Buradan 3-5 demirle yolumuzu bulalım diye. Bina yanıyor. Haber vermeden kaçıp gidiyorlar" dedi.

Yangında lokantası kullanılmaz hale gelen İsmail Tosun, "Önce duman kokusunu hissettik. Sonra arka müdahale kapısını açtığımızda kaynak yapan kişinin kaçtığını gördüm. Yanıyor diye. O panik haliyle bir şey yapamadan alevler sardı. Oksijen kaynağıyla korkulukları keserken çıktı. O kıvılcımların buraya sıçramasıyla oldu" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının sıçradığı lokantada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da hurdacıların ihmali yangına sebep oldu - Son Dakika


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