Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti

19.04.2022 21:03

GAZİOSMANPAŞA'da toplanan bir grup kadın, Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

GAZİOSMANPAŞA'da toplanan bir grup kadın, Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda saat 19.30'da toplanarak, önceki gün Demet Arslan'ın eşi tarafından öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Demet Arslan'ın fotoğrafları ve dövizler bulunan kadınlar slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapan Cansu Tanrıverdi, "Öfkeliyiz çünkü ülkemizde her gün artan kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini biliyoruz. Önlemler alınırsa, dava süreçleri etkin yürütülürse, yasalar uygulanırsa ve ceza indirimleri kaldırılırsa kadın cinayetleri durdurulabilir." dedi.

Grup basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.


Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da kadınlar Demet Arslan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika


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