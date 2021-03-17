Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da lokale kumara polis baskını
17.03.2021 09:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da lokale kumara polis baskını İstanbul Gaziosmanpaşa'da kumar oynayan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziosmanpaşa'da lokale kumara polis baskını
İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kumar oynayan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Covid-19 tedbirlerine ilişkin yürütülen çalışmalarda Pazariçi Mahallesi'ndeki bir lokalde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında söz konusu lokale baskın ya emniyet ekipleri, burada yapılan kontrollerde iş yerinde 14 kişinin bulunduğu ve masalarda okey taşlarının olduğu tespit edildi.
Polis, lokalde bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi idari para cezası işlemi uyguladı. Lokal sorumlusu A.Y. hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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