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Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da otomobildeki yangını diğer sürücüler söndürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da otomobildeki yangını diğer sürücüler söndürdü

02.10.2021 10:09
Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da otomobildeki yangını diğer sürücüler söndürdü, System.String[]

Son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da yolda giden otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da yolda giden otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Aynı anda birçok sürücü alevlere yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

Gaziosmanpaşa Hasdal Gaziosmanpaşa çıkışında dün saat 07.30 sıralarında 35 AN 7928 plakalı otomobilin motor kısımdan dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü ve içindekiler kendilerini dışarıya attı. Otomobildeki alevlere yangın tüpüyle müdahale eden sürücüye, yoldan geçen diğer sürücüler de yardım etti. Aynı anda birçok sürücü alevlere yangın tüpüyle müdahale söndürdü.  Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, otomobilde hasar oluştu.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da otomobildeki yangını diğer sürücüler söndürdü - Son Dakika


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