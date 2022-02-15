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Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi - Son Dakika

Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi

15.02.2022 01:15

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde yaşanan ve 2 polisin yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde yaşanan ve 2 polisin yaralandığı kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 3 adet tabanca bulunurken kaçan kişilerden birinin terör örgütü ile bağlantılı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa, Galeri caddesinde meydana geldi. İddiaya cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç uygulama noktasından hızla uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahısların durdurmak için peşlerinden gitti. Uzun süren kovalamaca sonucu polis ekipleri kaçan şahısların önüne kırmak isterken şahıslar polis aracına çarparak aracın takla atmasına sebep oldu. Kaza sonucu araçta bulunan kişiler olay yerinden hızla uzaklaştılar

Araçtan üç adet tabanca çıktı

Olay yerine daha sonra gelen olay yeri inceleme ekipleri aranan araçta 3 adet tabanca bulurken araştırmalar sonucu araçta bulunan bir kişinin daha önce terör örgütü ile bağlantılı olduğunu öğrendi. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi

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Gaziosmanpaşa, Tragger, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar: Kazaya karışanlardan birinin terör kaydı olduğu öğrenildi - Son Dakika
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