Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Seyit Ali K. idaresindeki 34 KG 8433 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Seyit Ali K'nın kullandığı araç savrularak, aynı yönde ilerleyen 34 DAL 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra aynı istikamette seyir halindeki 3 araç daha kazaya karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Seyit Ali K. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için otoyolda önlem alırken, trafikte yoğunluk oluştu.