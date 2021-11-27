Üye Girişi
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

27.11.2021 14:11

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Seyit Ali K. idaresindeki 34 KG 8433 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Seyit Ali K'nın kullandığı araç savrularak, aynı yönde ilerleyen 34 DAL 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra aynı istikamette seyir halindeki 3 araç daha kazaya karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Seyit Ali K. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için otoyolda önlem alırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! 14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! 14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! 14:28 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:27 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi! 2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi!         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:38
Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?         
14:35
Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!         
14:27
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement