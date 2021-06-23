Son dakika haberleri: GAZİPAŞA'DA KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yakup Aksoy ve Şerif Aksoy yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yakup Aksoy ve Şerif Aksoy yaralandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa şehir merkezinden Selinus Sahili istikametinde seyreden İsmail Özdemir idaresindeki 07 UU 406 plakalı otomobil, yan yoldan cadde üzerindeki kontrolsüz kavşağa giren Yakup Aksoy idaresindeki 07 UE 817 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrildi. Motosiklet sürücüsü Yakup Aksoy ve arkasında yolcu olarak bulunan Şerif Aksoy yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralanan Yakup Aksoy ve Şerif Aksoy ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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