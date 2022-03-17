Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

17.03.2022 17:19

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne ilerleyen Adem Özcan idaresindeki 07 ADJ 549 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Alaaddin Özçelik yönetmindeki 07 UK 922 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 UK 922 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Şevket E.'ye ait 07 YAF 77 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma şiddetiyle hareket eden 07 YAF 77 plakalı otomobil, 07 CIT 261 plakalı otomobile arkadan çarptı. 07 CIT 261 plakalı otomobilin bagajına eşya koyarken iki otomobil arasına sıkışan Mustafa Madak ve Umur Güler yaralandı. Kazada 07 ADJ 549 plakalı otomobildeki Pakize Özcan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Pakize Özcan hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne ilerleyen Adem Özcan idaresindeki 07 ADJ 549 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Alaaddin Özçelik yönetmindeki 07 UK 922 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 UK 922 plakalı otomobi de yol kenarında park halindeki Şevket E.'ye ait 07 YAF 77 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma şiddetiyle hareket eden 07 YAF 77 plakalı otomobil ise 07 CIT 261 plakalı otomobile arkadan çarptı.

07 CIT 261 plakalı otomobilin bagajına eşya koyarken iki otomobil arasına sıkışan Mustafa Madak ve Umur Güler yaralandı. Kazada 07 ADJ 549 plakalı otomobildeki Pakize Özcan da ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Pakize Özcan hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Gazipaşa, Otomobil, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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