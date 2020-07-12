Son dakika haberleri! GAZİRAY'da sona doğru - Son Dakika

Son dakika haberleri! GAZİRAY'da sona doğru

Son dakika haberleri... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki ulaşım sorununu çözmek için inşaatına başlanan GAZİRAY Banliyö Hattı'nın tramvaylarının siparişini yakın zamanda vereceklerini bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki ulaşım sorununu çözmek için inşaatına başlanan GAZİRAY Banliyö Hattı'nın tramvaylarının siparişini yakın zamanda vereceklerini bildirdi.

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Şahin, yazılı açıklamasında, günde 100 bin yolcuyu taşıyacak GAZİRAY'da büyük yol katettiklerini belirtti.

GAZİRAY'ın şehir için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Günde 100 bin yolcunun ulaşımını sağlayacağı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tren hattını hızlı trene çeviriyoruz. Artık, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son bir senemiz. Tramvaylarımızın siparişini veriyoruz. Bir yılın ardından çok modern, konforlu, çevreci bir ulaşımı kente kazandırarak toplamda 100 bin vatandaşımızı, ağırlıklı olarak işçilerimizi sanayi bölgesi hattına taşımış olacağız. Bir de İstasyon Meydanı Toplama Dağıtma Hattı'mız var. GAZİRAY'ı hem hafif raylı ile hem de metroyla birleştirmekle ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz."

GAZİRAY ile ciddi yol yenileme çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirten Şahin, çalışmalar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı D-400 kara yolundaki çalışmaların bir aya kadar tamamlanacağını, bu yüzden biraz daha sabır beklediklerini ifade etti.

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GAZİRAY'da sona doğru - Son Dakika
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