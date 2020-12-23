Son dakika haberleri: Gazprom Neft CEO: Petrol talebi 2022 başında toparlanır - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gazprom Neft CEO: Petrol talebi 2022 başında toparlanır

23.12.2020 08:56
Son dakika haberleri: Gazprom Neft CEO: Petrol talebi 2022 başında toparlanır, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Rusya'nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, küresel petrol talebinin, piyasaların Covid-19 pandemisinden etkilenmeden önceki düzeylerine, en geç 2022 yılının başlarında döneceğini öngördü.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, küresel petrol talebinin, piyasaların Covid-19 pandemisinden etkilenmeden önceki düzeylerine, en geç 2022 yılının başlarında döneceğini öngördü.

Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun kararları çerçevesinde yapılacak üretim artışını sağlamak amacıyla, Sibirya'da yedekte bekletilen petrol kuyularının ektive edileceğini de  ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.Coronüvirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde oumsuz etki yarattığına işaret etti.


Gazprom, Petrol, Rusya, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Gazprom Neft CEO: Petrol talebi 2022 başında toparlanır - Son Dakika Ekonomi


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