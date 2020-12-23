Son dakika haberleri: Gazprom Neft CEO: Petrol talebi 2022 başında toparlanır

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft CEO'su Alexander Dyukov, küresel petrol talebinin, piyasaların Covid-19 pandemisinden etkilenmeden önceki düzeylerine, en geç 2022 yılının başlarında döneceğini öngördü.

Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun kararları çerçevesinde yapılacak üretim artışını sağlamak amacıyla, Sibirya'da yedekte bekletilen petrol kuyularının ektive edileceğini de ekledi.