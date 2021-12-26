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Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı - Son Dakika

Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı

26.12.2021 17:02

Filistinli sanatçılar İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı savaş sırasında işlediği suçları belgeleyen bir sergi düzenledi.

Filistinli sanatçılar İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı savaş sırasında işlediği suçları belgeleyen bir sergi düzenledi.

Filistin Sanatçılar Derneği tarafından Gazze'deki Reşad eş-Şevva Kültür Merkezi'nde "Ateş ve Işık" adıyla açılan sergide yaklaşık 30 sanatçının eserlerine yer verildi.

Sergi koordinatörü Ahmed es-Sahhar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşı anmak ve dünyaya "Filistinlilerin hak sahibi olduğunu, devam eden işgal ve saldırganlık nedeniyle haksızlığa uğradıklarını hatırlatmak" amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Sergideki fotoğraflar ve resimlerin Gazze'deki insanlık dramı ve direnişi gözler önüne serdiğini aktaran Sahhar, bazı köşelerinin de İsrail'in işlediği suçları belgelemek için Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına tahsis edildiğini belirtti.

Sahhar, İçişleri Bakanlığının köşesinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı füze ve roketlerin kalıntılarının sergilendiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği bu ilk saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı
Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı
Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı
Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı

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Aralık, İsrail, Savaş, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı - Son Dakika
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