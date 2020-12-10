Son dakika haberleri... Gazze'deki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gazze'deki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

10.12.2020 21:04
Son dakika haberleri... Gazze'deki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, System.String[]

Son dakika habere göre Filistin Sağlık Bakanı Danışmanı Fathi Abu Warda, "Gazze hastanelerinde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Danışmanı Fathi Abu Warda, "Gazze hastanelerinde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi.

Korona virüs salgını İsrail ablukası altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde etkisini arttırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanı Danışmanı Fathi Abu Warda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yatak doluluk yüzdesinin korona virüs salgı nedeni ile yüzde 100'e ulaştığını duyurdu. Abu Warda, Gazze Şeridi'ndeki kritik vakaların yüzde 20'den fazla olduğunu ve çoğu vakanın akciğerlerinde ciddi enfeksiyon bulunduğunu açıkladı. Abu Warda, bölgedeki epidemiyolojik giderek kötüleştiğini vurguladı.

Gazze'de son 24 saatte 586 kişide korona virüs tespit edilirken, 6 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısı 26 bin 817'ye, toplam can kaybı ise 169'a ulaştı. - GAZZE

Koronavirüs, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gazze'deki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika


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