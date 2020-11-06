Son dakika haberleri... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: "Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: "Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek"

06.11.2020 20:37
Son dakika haberleri... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü:

Son dakika gündem haberine göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Kudra, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son günlerde virüsün ciddi oranda yayıldığını belirtti.

Durumu kritik olan hasta sayısında da artış görüldüğüne dikkati çeken Kudra, bölgedeki sağlık sisteminin virüsle mücadelede yetersiz kaldığını söyledi.

Kudra, kış aylarında virüsün yayılması ve belirtilerinin mevsimsel griple örtüşmesi nedeniyle de ilerleyen günlerin Gazze Şeridi için daha da zor geçeceğini belirterek, "Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek." ifadesini kullandı.

Acil yardım çağrısı

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu bölgede sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret eden Kudra, Kovid-19'la mücadele için uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına acil destek çağrısında bulundu.

Kudra, temel ilaç, tıbbi teçhizat, laboratuvar malzemeleri ve Kovid-19 teşhis kitlerinin temininde, ayrıca kan stoklarında yaşadıkları ciddi sıkıntılar nedeniyle büyük endişe duyduklarını ifade etti.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır kara, hava ve denizden abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle, Gazze'de şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 bin 19'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, 112 Acil, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: 'Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek' - Son Dakika


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