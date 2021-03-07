Son dakika haberleri... Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti
07.03.2021 11:41
Son dakika gündem haberine göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.
Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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