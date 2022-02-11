Son dakika haberleri! Gazzeli aile kışın soğuğundan ateş yakarak korunmaya çalışıyor - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşayan Filistinli aile, derme çatma bir barakada yaktıkları ateşle kışın soğuğundan korunmaya ve çok zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

On kişiden oluşan Ebu Nemr ailesi, Han Yunus kentinde çöplerin döküldüğü bir bölgenin yakınında kapısı bile olmayan bir barakada adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bir kömür mangalı üzerinde kağıtları ve ağaç dallarını tutuşturarak yaktıkları ateşle yemek pişirmeye ve ısınmaya çalışan aile, yardım kuruluşlarının destekleriyle geçiniyor.

"Gazze'deki işsizlik nedeniyle eşim çalışamıyor"

Çocuklarıyla her gün, yakınlardaki çöp birikintilerinden yakacak kağıt ve eşya toplamaya gittiklerini anlatan 45 yaşındaki Selva Ebu Nemr, "Zor ekonomik koşullar nedeniyle her gün bunu yaşıyoruz. Gazze'deki işsizlik nedeniyle eşim çalışamıyor. Yaşadığımız bölge de kenarda köşede kalmış, geliştirilmeye ve bakıma muhtaç bir bölge." diye konuştu.

Mütevazı bir ev hayali kuruyorlar

Bölgenin çöplerin atıldığı bir yer olmasından son derece rahatsız olduklarını ifade eden Ebu Nemr, çöplerin kötü koku yaydığını ve hastalığa neden olduğunu söyledi.

Ebu Nemr, temel ihtiyaçları karşılayabilecekleri mütevazı bir ev hayali kurduklarını dile getirdi.

İşsizlik oranı yüzde 50,2'ye ulaştı

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, ocak ayında yayımladığı bir raporda, Gazze Şeridi'ndeki insani krizlerin abluka nedeniyle ikiye katlandığını belirtmişti.

Ablukadan önce 2005 yılında yaklaşık yüzde 23,6 olan işsizlik oranının, 2021 sonunda yüzde 50,2'ye ulaştığı aktarılan raporda, bunun dünyadaki en yüksek işsizlik oranları arasında yer aldığına dikkat çekilmişti.

UNRWA mali kriz nedeniyle hizmetlerini tam olarak yerine getiremiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White da, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ajansın içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle Filistinlilere yönelik hizmetlerin tam olarak yerine getirilemediğini belirtmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.