Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

14.04.2021 19:17

Son dakika gündem haberi: - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar iftardan sonra parklara akın edip havai fişeklerle Ramazan ayını kutladı.

- Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

GAZZE - İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar iftardan sonra parklara akın edip havai fişeklerle Ramazan ayını kutladı.

Filistinli çocuklar, Ramazan ayının ilk gecesini sevinçle karşıladı. İşgal altındaki Gazze'de sokaklar ışıklarla süslenirken çocuklar iftarın ardından parklara akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile parklara giden çocuklar, havai fişeklerle ramazanın gelişini kutladı. Gazzeli çocukların oyunları teravih namazı bitene kadar devam etti.

Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu

Ramazan, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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