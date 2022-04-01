Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2)

01.04.2022 14:53
Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2)

Son dakika gündem haberine göre ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUİnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörle sürükleyen Rauf Halil B., hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇ DUYURU

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörle sürükleyen Rauf Halil B., hakkında suç duyurusunda bulundu. İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan dernek başkanı Nilay Parlar, "İnegöl'de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı ala bilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Bursa Barosu'na konuyu ilettik. Bursa'dan gerekli müdahaleyi yapacaklar. Son dönemde özellikle bazı ünlüler, gündeme gelip, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sanki sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir, biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2)
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Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Sokak Hayvanları, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gebe köpeği tüfekle öldürdü, traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü (2) - Son Dakika
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