Son dakika haberleri | Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Recep O. idaresindeki 34 YA 8350 plakalı otomobil, Muallimköy mevkisinde aynı yöne giden Bilal K'nin kullandığı 54 KV 328 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Bilal K. ayakta tedavi edildi.
Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
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