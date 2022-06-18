Zafer Mahallesi'nde gireceği YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenci çaresiz kalınca yardımına polis yetişti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı devriye ekipleri, zor durumda kalan öğrencinin imdadına koştu. Öğrenci, polis tarafından ekip otosuyla Çobançeşme Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sınav adresine yetiştirildi. Koşar adımla okula giren öğrenci, polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

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