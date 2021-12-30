Son dakika haberleri! Gece kartallarının yaka kamerasından bir gecesi - Son Dakika

Isparta'da görev yapan 127 bekçi cadde ve sokaklarda geceden sabaha halkın huzuru ve güvenliği için çalışıyor. Çarşı ve Mahalle bekçileri sorumluluk alanlarında denetimleri aksatmadan sürdürüyor. O anlar bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Bekçilerin yeniden göreve başlaması ve Isparta genelinde alınan güvenlik tedbirleri sonrasında kent genelinde suç oranları yüzde 30'a yakın geriledi. Güven-Huzur Uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Isparta Emniyet İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Isparta'da Bekçilerin yaka kamerasından metruk alan kontrolleri" adlı videoyu paylaşarak bekçilerin cadde ve sokaklarda geceden sabaha halkın huzuru ve güvenliği için çalıştığını gösterdi.

Sokak hayvanlarını beslediler

Isparta'da görev yapan bekçiler halkın huzuru ve güvenliği sağlarken aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak onları beslemeyi de ihmal etmediler. O anlar bekçilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Bekçiler, devriye görevi sırasında sokak hayvanlarının yardımına koştu. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını gören bekçiler, yavru köpekleri besledi. - ISPARTA