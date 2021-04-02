Son dakika haberleri: Gece kulübündeki silahlı-bıçaklı kavga sokağa sıçradı; 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika

Gece kulübündeki silahlı-bıçaklı kavga sokağa sıçradı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin toplandıkları gece kulübünde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Sokağa sıçrayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 sokaktaki bir gece kulübünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte açık olan gece kulübünde, iki grup arasında küfür nedeniyle tartışma başladı. Gerginliğin artması üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa da taşan kavgada tarafların birbirine bıçak, silah ve cam parçaları ile saldırması üzerine Sinan Al, Uğur Ç., Can K., Fırat D., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavga sırasında göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren Can K. ile Uğur Ç.'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç., bıçakla yaralanan Abdullah A. ve Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karıştıkları belirlenen S.A. ve D.K.'yi gözaltına aldı.

Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübü ve çevresinde, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Sinan Al'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Sinan Al'ın kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı olayda, kavganın bir bölümü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vücuduna 7 bıçak darbesi aldıktan sonra hayatını kaybeden Sinan Al'ın son saniyeleri görülüyor. Sinan Al, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılırken, arkadan gelen bir kişi tabanca ile çevredekilere ateş açıyor.